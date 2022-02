Basket | Nba | Davis trascina i Lakers al successo su Portland

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Los Angeles, 3 feb. -(Adnkronos) - Dopo tre sconfitte di fila i Los Angeles(25-27) tornano alla vittoria in casa contro(21-31) pur faticando per imporsi 99-94. Sempre senza LeBron James per il rigonfiamento al ginocchio, i gialloviola riescono a chiudere i conti con un parziale di 10-5 negli ultimi 2'44" di gara dopo che i Blazers erano tornati in parità, guidati da un eccellente Anthony. La voglia di vincere del numero 3 si vede non solamente nell'impatto realizzativo (30 punti con 10/18 al tiro e 10/14 ai liberi), ma soprattutto in quello a rimbalzo, facendo la voce grossa nei momenti decisivi con 3 dei suoi 15 rimbalzi finali presi in attacco, aggiungendo anche 3 stoppate al suo bottino. Nel primo tempo è stato però soprattutto Carmelo Anthony a tenere in piedi la squadra, realizzando alla fine 24 punti con ...