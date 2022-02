Basket | Eurolega 2022 | Milano rimonta | ma si spegne nel finale Il Fenerbahce supera l’Olimpia al Forum

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Dopo cinque vittorie consecutive,si ferma ald’Assago per mano del. I turchi si impongono 71-60 in una partita che hanno fatto loro nel, ma dopo averla comunque controllata ampiamente nel primo tempo, toccando anche il +16.è riuscita are, ma non ha mai sfoderato il colpo del sorpasso, crollando totalmente negli ultimi minuti. Ilè trascinato dai 17 punti di Marko Guduric e dai 14 di Devin Booker, con anche un ottimo impatto di Achille Polonara, che mette a referto 8 punti. Anon bastano i 12 punti di Ben Bentil e gli 11 di Malcom Delaney, ma soprattutto paga un’altra serata veramente negativa di Sergio Rodriguez, che segna solo 3 punti. Sono nove i punti di ...

