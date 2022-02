Basket | Eurocup | Venezia ha la meglio su Ulm | Trento cade ancora in Lituania

Advertising

GazzettinoL : Basket Eurocup 12a giornata Gruppo B 62-68 Segrafedo BO-Buducnost P. 91-90 GranCanaria-Valencia 84-77 Patrasso-… - lucapalladino93 : RT @sportal_it: Eurocup, Trento: Lele Molin sa cosa manca ai suoi - Gazzetta_it : Trento sempre più giù: con il Lietkabelis undicesima sconfitta in Eurocup - zazoomblog : Basket EuroCup: Echodas e Daye trascinano la Reyer Venezia Ulm sconfitto al Taliercio - #Basket #EuroCup: #Echodas… - zazoomblog : Basket Eurocup 2021-2022: risultati e classifiche aggiornate - #Basket #Eurocup #2021-2022: -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Eurocup

Trento rimedia l'undicesima sconfitta Umori opposti, invece, in casa della Dolomiti Energia Trentino che in Lituania ha rimediato l'undicesimo ko inperdendo 74 - 57 contro il Liektabelis ...Pronti, via ed è subito break Reyer Venezia con Echodas e Tonut (5 - 0). Pronta risposta del Ratiopharm (9 - 6), ma Michele Vitali trova la bomba del +6 (12 - 6, - 7'23') . Christon trova il canestro ...Sport - Per i trentini (sempre più ultimi in classifica) si tratta dell'undicesima sconfitta nella competizione, la settima consecutiva. Questa sera gli ospiti sono durati solamente un tempo, prima di ...Venezia, 2 febbraio 2022 – L’Umana Reyer Venezia, dopo il ko patito in campionato contro Brescia, torna a sorridere e rilancia la sua corsa in Eurocup dove ha piegato i tedeschi dell’Ulm 89-79. A dare ...