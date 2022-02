Barra dritta su lotta al Covid e vaccino, monito sui rapporti governo - Camere, critica a deviazioni magistratura (Di giovedì 3 febbraio 2022) Un lungo discorso quello di Sergio Mattarella nell'aula di Montecitorio per l'insediamento del suo nuovo settennato al Quirinale, interrotto ben 52 volte dagli applausi dei parlamentari. Il presidente ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Un lungo discorso quello di Sergio Mattarella nell'aula di Montecitorio per l'insediamento del suo nuovo settennato al Quirinale, interrotto ben 52 volte dagli applausi dei parlamentari. Il presidente ...

Advertising

cervovski : @baudov1 In Linke sono riusciti a mantenere la barra dritta, nonostante le correnti le abbiano pure loro, a destra… - GrazianoFano : Brava Daniela non se ne può più di Fiorello Amadeus e tutti compagni di merende. Noi dobbiamo continuare a tenere l… - tonno33 : @vitalbaa @carlo_nicola Sentirsi con la coscienza a posto, guardarsi allo specchio senza provare imbarazzo,...sono… - Giuseppeiacobe3 : Meloni continui a mantenere la barra dritta perché gli italiani che si ritengono seri conservatori e liberali incre… - LiberoPetrucci : @lageloni A me sa di pacificazione. Tutti d'accordo. Avanti barra a dritta. -