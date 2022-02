Barcellona tutto all’attacco verso il Napoli: Xavi ora ha 9 punte, ma due soli laterali (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il Barça ha chiuso il mercato invernale con quattro acquisti: Daniel Alves, Ferran Torres, Adama e Aubameyang. Se ne sono andati Iñaki Peña, Coutinho e Demir, più Agüero. Ma resta una formazione molto squilibrata, tutta proiettata in attacco verso la sfida col Napoli. L’Europa League è l’ultimo vero obiettivo stagionale dei blaugrana. E sono alla disperata ricerca di gol. Lo scrive Diaio As. Xavi avrà, a discapito di quanto accaduto a Dembélé, nove attaccanti a sua disposizione, sette della prima squadra: Adama, Aubameyang, Ansu, Abde, Memphis, Braithwaite, Luuk de Jong, Ferran Jutglà e Ferran Torres. Il Barça ha chiuso lo scorso anno con 2,33 gol di media a partita; questa stagione ne segna 1,3. Ora ha 26 partite massimo davanti. Deve distribuirle tra nove attaccanti. Nel frattempo però il Barça è senza ali. Sulla destra ha Daniel ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il Barça ha chiuso il mercato invernale con quattro acquisti: Daniel Alves, Ferran Torres, Adama e Aubameyang. Se ne sono andati Iñaki Peña, Coutinho e Demir, più Agüero. Ma resta una formazione molto squilibrata, tutta proiettata in attaccola sfida col. L’Europa League è l’ultimo vero obiettivo stagionale dei blaugrana. E sono alla disperata ricerca di gol. Lo scrive Diaio As.avrà, a discapito di quanto accaduto a Dembélé, nove attaccanti a sua disposizione, sette della prima squadra: Adama, Aubameyang, Ansu, Abde, Memphis, Braithwaite, Luuk de Jong, Ferran Jutglà e Ferran Torres. Il Barça ha chiuso lo scorso anno con 2,33 gol di media a partita; questa stagione ne segna 1,3. Ora ha 26 partite massimo davanti. Deve distribuirle tra nove attaccanti. Nel frattempo però il Barça è senza ali. Sulla destra ha Daniel ...

