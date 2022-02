Automotive Italia | la filiera scrive al governo

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Inilpensa solo all’elettrico: è questa, in sintesi, la lamentela che ladell’ha esternato in una lettera diretta all’Esecutivo Draghi. La lettera, che porta la firma di associazioni come Unem, Federmetano, NGV, Assogasmetano, Assogasliquidi, Anigas, Anfia e Confapi, chiede una maggiore attenzione nei confronti di tecnologie alternative all’auto elettrica, come ad

Advertising

CarloManci : RT @Federmeccanica: #Automotive | La Forgia:'È necessario avere pragmatismo e visione, iniziare a progettare in #Italia un modello di #busi… - UilmNazionale : #Automotive “Vogliamo lanciare un grido di allarme al #Governo perché dopo mesi di silenzio assordante ascolti le n… - Federmeccanica : #Automotive | La Forgia:'È necessario avere pragmatismo e visione, iniziare a progettare in #Italia un modello di… - lulopdotcom : #automotive #green #mini #biospheragenesis #minivoices #aktivhaus MINI Italia supporta il progetto Biosphera Genesi… - Bi68L : @MarcoRizzoPC Qualcuno prima o poi vedrà i piani delle uscite già previste e comunicate dalle multinazionali? Dagli… -

Ultime Notizie dalla rete : Automotive Italia

Horizon, il primo Mobility Hub in, ha stretto una partnership con Facile.it per la gestione completa delle offerte di noleggio a lungo termine . Facile.it, primo sito di comparazione in ...Arriva sul nostro mercatola Toyota RAV4 in versione Adventure, o se preferite la Toyota giusta per Chuck Norris , il modello del SUV ibrido dedicato alle gite fuori porta ma anche e soprattutto alla nostre ...«Quello che vogliamo lanciare oggi è un grido di allarme dopo mesi di silenzio assordante del Governo rispetto alle nostre richieste di interventi urgenti e strutturali per salvaguardare il futuro ...di cui meno di 500mila autovetture - il settore Automotive ha, nel suo insieme, un peso rilevante nell'economia italiana', spiegano Federmeccanica, Fiom, Fim e Uilm nel documento. Il fatturato ancora ...