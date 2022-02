Auto si ribalta sull' argine del Po | muore ragazza di 17 anni | quattro feriti

Advertising

statodelsud : Auto si ribalta nel Lodigiano, morta 17enne e 4 feriti - Pino__Merola : Auto si ribalta nel Lodigiano, morta 17enne e 4 feriti - PalermoToday : Auto si ribalta sull'argine del Po: muore ragazza, quattro feriti - romatoday : Auto si ribalta sull'argine del Po: muore ragazza, quattro feriti - MutiLeonilde : RT @leggoit: Auto esce di strada e si ribalta: muore una 17enne, feriti i suoi quattro amici -

Ultime Notizie dalla rete : Auto ribalta

Un ventenne è rimasto ferito in maniera seria nel ribaltamento della sua, avvenuto questa mattina 3 febbraio, intorno alle 7.30, in via Pistoiese nel comune di Carmignano. Il ragazzo è stato estratto dal mezzo, una Fiat Panda, dal personale dei vigili del fuoco che ...La vittima è stata trovata già morta dai soccorritori all'esterno dell'. Quattro feriti Sulla vettura, che si è ribaltata più volte, c'erano a bordo altri quattro giovani tra i 17 e i 22 anni che ...Un'automobile si è ribaltata più volte nella notte dopo essere uscita di strada mentre percorreva l'argine del fiume Po a Guardamiglio, nel Lodigiano, all'altezza di Ca' di Sotto. Nell'auto c'erano 5 ...L'auto è sbandata e si è ribaltata e si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre dall'abitacolo il giovane, che poi è stato affidato ai sanitari di un'ambulanza.