Auguri al dimissionario capo del Dap | ma perché queste pensioni sono così alte?

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Ildel Dap, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Bernardo Petralia, ha annunciato oggi le sue dimissioni, con un anno di anticipo sulla data di scadenza del suo incarico, spiegando il suo desiderio di dedicarsi alla famiglia: “Ho 69 anni, mi è nata una nipotina,nonno”. Benissimo: un sigaro e un titolo di nonno non si nega a nessuno. Petralia, già membro del Csm, nominato meno di due anni fa in sostituzione di Francesco Basentini, aveva soprattutto un’esperienza di inquirente antimafia. Nell’incarico al Dap ha mostrato, come spesso succede, di vivere la dimestichezza col carcere e le visite frequenti come una dolorosa rivelazione: “Delle volte ho difficoltà a dormire per quello che vedo: detenuti che parlano di acqua calda e di un water come fossero lussi”. Intervenendo al congresso di Nessuno tocchi Caino nel carcere di Opera ...