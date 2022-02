ATP Pune 2022: anche Travaglia ai quarti. Bhambri battuto in due set (Di giovedì 3 febbraio 2022) Dopo le oltre 2h impiegate per battere Ramanathan, Stefano Travaglia in poco più di 1h demolisce l’altro indiano Yuki Bhambri e vola ai quarti dell’ATP di Pune 2022, in India. 6-3 6-2 il netto parziale con cui il 30enne marchigiano approda tra i migliori otto del torneo. Ad attenderlo, adesso, lo svedese Elias Ymer che nella propria sfida di ottavi ha realizzato l’upset più clamoroso di giornata battendo la testa di serie nº1 del torneo, il russo Aslan Karatsev, in due set. Molto solida la partita di Travaglia sin dal primo set nel quale concede una palla break nel terzo gioco ma è bravissimo ad annullarla. Al quarto, brekka l’avversario e porta fino in fondo il vantaggio accumulato. Il secondo set è pura accademia: break nel primo e nel quinto gioco e senza concedere chance ... Leggi su sportface (Di giovedì 3 febbraio 2022) Dopo le oltre 2h impiegate per battere Ramanathan, Stefanoin poco più di 1h demolisce l’altro indiano Yukie vola aidell’ATP di, in India. 6-3 6-2 il netto parziale con cui il 30enne marchigiano approda tra i migliori otto del torneo. Ad attenderlo, adesso, lo svedese Elias Ymer che nella propria sfida di ottavi ha realizzato l’upset più clamoroso di giornata battendo la testa di serie nº1 del torneo, il russo Aslan Karatsev, in due set. Molto solida la partita disin dal primo set nel quale concede una palla break nel terzo gioco ma è bravissimo ad annullarla. Al quarto, brekka l’avversario e porta fino in fondo il vantaggio accumulato. Il secondo set è pura accademia: break nel primo e nel quinto gioco e senza concedere chance ...

