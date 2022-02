Atletica, Meeting di Berlino: Jacobs torna in pista dopo gli ori olimpici (Di giovedì 3 febbraio 2022) Marcell Jacobs è pronto per il suo ritorno in pista. In gara con lui ci saranno il francese Jimmy Vicaut, il tedesco Kevin Kranz e l’ivoriano Arthur Cissé. Gli organizzatori dell’Istaf Indoor di Berlino hanno infatti ufficializzato il cast completo dei 60 metri. Marcell Jacobs (Fiamme Oro), con batteria alle 18.15 per accedere alla finale delle 19.35, gode del migliore accredito tra i partecipanti: il 6.47 con cui ha dominato gli Europei indoor a Torun nello scorso marzo, schiantando il record italiano, a cinque centesimi dal record europeo di Dwain Chambers (era Torino 2009, il britannico corse in 6.42 in semifinale). Ma non solo Jacobs. Zaynab Dosso infatti rappresenterà l’Italia a Berlino. La sprinter delle Fiamme Azzurre, appena scesa a 7.29 domenica scorsa ad Ancona. L’evento ... Leggi su sportface (Di giovedì 3 febbraio 2022) Marcellè pronto per il suo ritorno in. In gara con lui ci saranno il francese Jimmy Vicaut, il tedesco Kevin Kranz e l’ivoriano Arthur Cissé. Gli organizzatori dell’Istaf Indoor dihanno infatti ufficializzato il cast completo dei 60 metri. Marcell(Fiamme Oro), con batteria alle 18.15 per accedere alla finale delle 19.35, gode del migliore accredito tra i partecipanti: il 6.47 con cui ha dominato gli Europei indoor a Torun nello scorso marzo, schiantando il record italiano, a cinque centesimi dal record europeo di Dwain Chambers (era Torino 2009, il britannico corse in 6.42 in semifinale). Ma non solo. Zaynab Dosso infatti rappresenterà l’Italia a. La sprinter delle Fiamme Azzurre, appena scesa a 7.29 domenica scorsa ad Ancona. L’evento ...

Advertising

zazoomblog : Atletica: Meeting Berlino. Domani torna Jacobs dopo gli ori olimpici - #Atletica: #Meeting #Berlino. #Domani - Giornaleditalia : #italpresssport Atletica: Meeting Berlino. Domani torna Jacobs dopo gli ori olimpici - katia_serra : RT @atleticaitalia: #atletica ?? DIRETTA TV su RaiSport+HD per il debutto di Marcell Jacobs a Berlino ???? venerdì dalle 17 in onda il meeti… - Loreberna94 : RT @atleticaitalia: #atletica ?? DIRETTA TV su RaiSport+HD per il debutto di Marcell Jacobs a Berlino ???? venerdì dalle 17 in onda il meeti… - TgrRaiFVG : Mirela Demireva vince l'oro al meeting UdinJump. La saltatrice bulgara trionfa con la misura di 190 cm. Seconda la… -