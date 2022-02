Atalanta, la situazione di Ilicic è peggiore del previsto: l'indizio pesantissimo (Di giovedì 3 febbraio 2022) Goal News Josip Ilicic è nuovamente indisponibile: il trequartista sloveno era stato assente per gran parte dell'estate e l'inizio dell'autunno 2020 per problemi personali. Con ogni probabilità, la causa del suo stop è stata una forma accentuata di depressione che non gli permette di rendere al massimo come è richiesto a un calciatore di Serie A. A metà ottobre del 2020, Josip tornò a disposizione e lentamente rientrò nei piani di Gian Piero Gasperini, che lo riaccolse a braccia aperte. Dopo un anno e qualche mese in cui ha giocato con regolarità, il vecchio problema è tornato e lo sloveno è di nuovo 'fuori causa'. Il tecnico ne ha parlato in conferenza stampa, lasciando intendere che il problema di cui aveva sofferto nel 2020 si è ripresentato. Nessuna scelta tecnica, dunque: il ragazzo non è in grado di giocare a calcio in questo momento della sua vita. “È difficile ... Leggi su goalnews (Di giovedì 3 febbraio 2022) Goal News Josipè nuovamente indisponibile: il trequartista sloveno era stato assente per gran parte dell'estate e l'inizio dell'autunno 2020 per problemi personali. Con ogni probabilità, la causa del suo stop è stata una forma accentuata di depressione che non gli permette di rendere al massimo come è richiesto a un calciatore di Serie A. A metà ottobre del 2020, Josip tornò a disposizione e lentamente rientrò nei piani di Gian Piero Gasperini, che lo riaccolse a braccia aperte. Dopo un anno e qualche mese in cui ha giocato con regolarità, il vecchio problema è tornato e lo sloveno è di nuovo 'fuori causa'. Il tecnico ne ha parlato in conferenza stampa, lasciando intendere che il problema di cui aveva sofferto nel 2020 si è ripresentato. Nessuna scelta tecnica, dunque: il ragazzo non è in grado di giocare a calcio in questo momento della sua vita. “È difficile ...

