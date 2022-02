Assessore Corrado | riapertura Zoomarine segnale positivo per filiera turismo del divertimento

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 3 feb. (Labitalia) - Riapre sabato 5 febbraio il giardino zoologico di, il più grande parco marino italiano alle porte di Roma. Ai nastri di partenza la stagione 2022, che vedrà il parco operativo per 171 giorni, a pieno regime da aprile fino al Natale, con un cartellone di oltre 30 eventi in programmazione. Molte le novità, dalle nuove attrazioni alle dimostrazioni educative, per un parco che ospita ben 400 animali collocati in un grande giardino zoologico di 40 ettari di verde, acqua e attrazioni. Per ringraziare il personale di Croce Rossa e Protezione Civile impegnato nelle tante emergenze quotidiane e nella lotta al coronavirus,offrirà ai volontari, per l'intera stagione, l'ingresso gratuito al parco. Un segno di riconoscenza per un lavoro in prima linea, utile alla comunità, spesso esercitato in condizioni difficili e ...