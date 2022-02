Ascolti seconda serata Sanremo 2022 | dopo lo strepitoso record si cerca il bis

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Se ieri c’era una grandissima attesa per glidi questo festival, questa mattina è ancora più grande la voglia di sapere e Amadeus si è superato, se ha portato a casa un nuovodie se è stato capace di incollare alla tv anche con ladi, milioni di spettatori. Come sempre i dati di ascolto relativi al Festival arriveranno alle 10 di questa mattina e noi vi daremo in tempo reale tutte le notizie che riguardano glidella( quella del 2 febbraio). Unache è stata caratterizzata dalla presenza di Checco Zalone, che ha accesso il teatro, alla sua prima volta a...