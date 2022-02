Arthur Cabral, ecco la frase che ha infuocato i tifosi della Fiorentina (Di giovedì 3 febbraio 2022) Deve raccogliere la pesante eredità di Dusan Vlahovic, passato a gennaio ai rivali della Juventus. Arthur Cabral, giunto dal Basilea, vuole impattare positivamente sulla nuova realtà cercando di scrivere il proprio nome nella storia della Fiorentina. È proprio il brasiliano ad aver infuocato i tifosi viola nella sua prima uscita ufficiale a mezzo stampa. La grinta ed il coraggio, di certo, non mancano a Re Artù. Arthur Cabral: “Vlahovic? Voglio scrivere il mio nome nella storia del club” ecco cosa ha detto il nuovo acquisto, arrivato a gennaio dal Basilea, in conferenza stampa di presentazione: “Mi sento pronto per questa maglia numero nove, mi sono preparato tutta la vita per indossarla. Cosa dovrò fare per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 3 febbraio 2022) Deve raccogliere la pesante eredità di Dusan Vlahovic, passato a gennaio ai rivaliJuventus., giunto dal Basilea, vuole impattare positivamente sulla nuova realtà cercando di scrivere il proprio nome nella storia. È proprio il brasiliano ad averviola nella sua prima uscita ufficiale a mezzo stampa. La grinta ed il coraggio, di certo, non mancano a Re Artù.: “Vlahovic? Voglio scrivere il mio nome nella storia del club”cosa ha detto il nuovo acquisto, arrivato a gennaio dal Basilea, in conferenza stampa di presentazione: “Mi sento pronto per questa maglia numero nove, mi sono preparato tutta la vita per indossarla. Cosa dovrò fare per ...

