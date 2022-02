Arriva il risarcimento danni da vaccino | chi può averlo e come

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Il governo ha previsto – nell’ambito del decreto Sostegni-ter – degli indennizzi per le persone che dovessero subire deidalla somministrazione del. I risarcimenti verrebbero erogati tramite un fondo di 50 milioni per il 2022 e di altri 100 milioni stanziati per il 2023. La scelta di prevedere degli indennizzi per “coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti-Covid” –si legge nella bozza del decreto, riguarda anche le somministrazioni al di fuori delle categorie sottoposte a obbligo. Vediamo in dettaglio. La norma La norma sulper eventuali effetti avversi subiti da soggetti a seguito della somministrazione del, estende ...