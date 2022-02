Arese | infortunio sul lavoro | amputate le dita del piede

(Di giovedì 3 febbraio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Un operaio di 52 anni è rimasto ferito in maniera gravissima, subendo l’amputazione delledi un, in unsulquesto pomeriggio ad. L’incidente si è verificato poco prima delle 15,30 all’interno dell’azienda Automodel di via Marconi. Secondo quanto riferito ai soccorritori giunti sul posto, l’uomo sarebbe stato colpito da uno tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Arese infortunio

MBnews

... 17:56), al rientro dall'che le ha impedito di esserci agli Europei, precede Micol ... Presenti anche big azzurri come i campioni olimpici Gelindo Bordin e Alberto Cova insieme a Franco, ...... undicesima in 21:19, protagonista di una solida prova dopo essere stata frenata da un... UNDER 23 - L'avvio fa ben sperare, con un Pietrocoraggioso, un Luca Alfieri senza paura: nella ...(mi-lorenteggio.com) Lissone, 3 febbraio 2022 – Dopo il grave infortunio, avvenuto nel pomeriggio di oggi ad Arese, intorno alle ore 17.00 di oggi, in un cantiere di un condominio di via Torricelli, ...A confermare il grave infortunio è l'Azienda regionale emergenza urgenza che sul posto, l'Automodel in via Guglielmo Marconi ad Arese (Milano), è intervenuta con ambulanza e automedica in codice rosso ...