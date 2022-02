Anticipazioni Beautiful, uscita di scena: l’amato personaggio saluta i fan (Di giovedì 3 febbraio 2022) Le Anticipazioni della soap opera statunitense, Beautiful, svelano che presto un amato personaggio lascerà la serie Un’uscita di scena amara che lascerà i telespettatori dell’amatissima soap opera statunitense senza parole: dopo tanti anni di carriera a Beautiful, il personaggio è pronto a voltare pagina. Steffy non sarà più al centro delle dinamiche della vita movimentata L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ledella soap opera statunitense,, svelano che presto un amatolascerà la serie Un’diamara che lascerà i telespettatori dell’amatissima soap opera statunitense senza parole: dopo tanti anni di carriera a, ilè pronto a voltare pagina. Steffy non sarà più al centro delle dinamiche della vita movimentata L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

redazionetvsoap : #beautiful #anticipazioni La #trama di #domani, #4febbraio - ParliamoDiNews : Beautiful anticipazioni americane: Steffy sparirà per un po`, gli intrighi #beautiful #anticipazioni #americane… - ParliamoDiNews : Beautiful, anticipazioni americane: qualcosa di grosso sta per accadere? #beautiful #anticipazioni #americane… - antonellaa262 : Beautiful, anticipazioni dal 7 al 12 febbraio. Liam, dopo aver scoperto la verità sul bacio con Thomas, vuole racco… - redazionetvsoap : Colpi di scena in arrivo nelle #puntateamericane? Ecco le #anticipazioni di #Beautiful -