Ancelotti: “Licenza scaduta? Malinteso tra Assoallenatori e UEFA” | News (Di giovedì 3 febbraio 2022) Carlo Ancelotti, oggi sulla panchina del Real Madrid, ha fatto chiarezza in merito alle voci sulla sua Licenza da allenatore scaduta Leggi su pianetamilan (Di giovedì 3 febbraio 2022) Carlo, oggi sulla panchina del Real Madrid, ha fatto chiarezza in merito alle voci sulla suada allenatore

Advertising

PianetaMilan : #Ancelotti: “Licenza scaduta? Malinteso tra #Assoallenatori e #UEFA” | News - gilnar76 : Ancelotti e il mistero della licenza scaduta: «Vi spiego cosa è successo» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : Ancelotti e il mistero della licenza scaduta: «Vi spiego cosa è successo» - dino_andreani : RT @LUZrossonero: Carlo Ancelotti deve fare um corso per poter allenare. Carlo Ancelotti. No, lo ripeto: Carlo Ancelotti. Sempre più grande… - LUZrossonero : Carlo Ancelotti deve fare um corso per poter allenare. Carlo Ancelotti. No, lo ripeto: Carlo Ancelotti. Sempre più… -