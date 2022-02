Amici 21: qualcosa non convince la situazione degli allievi (Di giovedì 3 febbraio 2022) qualcosa non convince i telespettatori amanti di Amici: in classe potrebbero esserci diversi positivi al Covid mistero nella scuola di Amici: cosa sta succedendo?Nel ultime ore sul web circolano diverse voci. Da quando è iniziata la pandemia da Covid almeno fino a questo momento Maria De Filippi nella scuola di Amici non ha mai dovuto cambiare i suoi programmi. Diversamente, però, sarebbe quello che sta accadendo in questo momento: pare che nella scuola ci sarebbero diversi positivi tra gli allievi. A scatenare i dubbi dei telespettatori anche il daytime di martedì 1 febbraio. Andiamo a vedere insieme il perchè. Leggi anche Valeria Marini: non ha ancora abbandonato il suo sogno, ecco di cosa si tratta Amici: mistero sui concorrenti della scuola Nella ... Leggi su formatonews (Di giovedì 3 febbraio 2022)noni telespettatori amanti di: in classe potrebbero esserci diversi positivi al Covid mistero nella scuola di: cosa sta succedendo?Nel ultime ore sul web circolano diverse voci. Da quando è iniziata la pandemia da Covid almeno fino a questo momento Maria De Filippi nella scuola dinon ha mai dovuto cambiare i suoi programmi. Diversamente, però, sarebbe quello che sta accadendo in questo momento: pare che nella scuola ci sarebbero diversi positivi tra gli. A scatenare i dubbi dei telespettatori anche il daytime di martedì 1 febbraio. Andiamo a vedere insieme il perchè. Leggi anche Valeria Marini: non ha ancora abbandonato il suo sogno, ecco di cosa si tratta: mistero sui concorrenti della scuola Nella ...

