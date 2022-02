(Di giovedì 3 febbraio 2022) E se da una parte la puntata di domenica disalterà (ancora una volta), dall’altra i casting del talent show più amato e seguito dal pubblico di Canale 5 non finiscono. E Alessandra Celentano, nonostante si avvicini il serale, ha deciso di dare un banco a Michele, giovane e talentuoso. Lo abbiamo visto ieri, durante ildel 3, ma oggi probabilmente il ragazzo entrerà in casetta e conoscerà tutti gli altri allievi. View this post on Instagram A post shared byOfficial (@ufficiale)21. Chi è Michele, ilscelto da Alessandra Celentano Michele Esposito è un giovane ragazzo, ha 22 anni, ed è originario di Teverola, in provincia di Caserta. Dopo l’esibizione, ...

Advertising

CorriereCitta : #Amici 21, anticipazioni daytime 3 febbraio 2022: nuovo concorrente, ecco chi è il ballerino - SerieTvserie : Amici 21 anticipazioni puntata domenica 6 febbraio 2022: ecco cosa andrà in onda - tvblogit : Amici 21 anticipazioni puntata domenica 6 febbraio 2022: ecco cosa andrà in onda - kanavakiuola : @_hugmeidols__ Vabbè la page che ha fatto il sondaggio é una page che si occupa delle anticipazioni delle puntate d… - CorriereCitta : Pomeridiano #Amici21, anticipazioni, spoiler e riassunto daily 2 febbraio 2022: Mattia Zenzola sostituito? -

Ultime Notizie dalla rete : Amici anticipazioni

Non solo: la cantante nominata all'Oscar ha svelato alcunesulla trama della ...' ha spiegato la Pausini, 'e nel cast ci saranno anche alcuni miei vecchie famigliari, oltre ad ...... l'uomo sarebbe dovuto andare in vacanza con degli, come organizzato da tempo. La piccola ... Chi l'ha visto?,2 febbraio/ Casi Agata Scuto, Liliana Resinovich e? A denunciare la sua ...È un 72esimo Festival di Sanremo 2022 molto dance, come previsto anche dalle anticipazioni. Scopriamo chi veste Aka7even ... Perché l'ex allievo di Amici 20 si chiama così. (Fanpage.it) Aka7even ...Tempesta d’amore, anticipazioni 1° febbraio: Christoph convincerà Werner. Christoph riuscirà a convincere Werner. Per il momento è tutto cari amici lettori, non ci resta che attendere nuove ...