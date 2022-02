Ambra Angiolini, la confessione che spiazza tutti: “Per i sorrisi che mi hai regalato…” – FOTO (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ambra Angiolini, gratifica ed esalta un grande maestro reo della sua felicità professionale: tanti momenti sono indimenticabili – FOTO. Da una giovanissima starlette è venuta fuori un’attrice di talento e… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 3 febbraio 2022), gratifica ed esalta un grande maestro reo della sua felicità professionale: tanti momenti sono indimenticabili –. Da una giovanissima starlette è venuta fuori un’attrice di talento e… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

atrotnoc : comunque questo sanremo sarà effettivamente iconico solo quando ambra angiolini verrà a cantare ‘t’appartengo’ - Esaurito7 : Non è la RAI con ambra angiolini. #Mattarella #Mattarellabis - Jimmuzzu : @RoxasJJMessina a me ambra angiolini - aaridaje : qualcuno tagli i capelli ad ambra angiolini - ereeca26 : non so chi sia, ma quella con il caschetto sembra ambra angiolini da giovane #Sanremo2022 -