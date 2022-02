(Di giovedì 3 febbraio 2022) Ilsta facendo discutere quasi più del Festival. E se molti si sono convinti che i gesti, le frasi e le “gare” tra cantanti possano in qualche modo infastidire, il conduttore è intervenuto in conferenza stampa.interviene sulneIl? A me diverte. Lì accade di tutto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Amadeus commenta il FantaSanremo: ecco cosa ne pensa del gioco - Striscia : Amadeus (@LEONARDOFIASCH1 )ha voluto al suo fianco nel backstage del Festival di Sanremo la nostra inviata speciale… - commenta_cose : RT @universoalice: gli ideatori di fantasanremo che si giustificano quando amadeus li obbligherà a chiudere il sito. #Sanremo2022 https://… - commenta_cose : Raga Amadeus non sta capendo più niente ?? vorrebbe tanto far parte di questo 'inside joke', nasconde coi sorrisi il… - Valedance11 : RT @vitaindiretta: Amadeus commenta così gli ascolti record della prima serata: “Ho provato una gioia immensa” - #LaVitaInDiretta #Sanremo2… -

Ultime Notizie dalla rete : Amadeus commenta

Fanpage.it

Bravo Ama, sapevamo che su di te si poteva contare! Sul web, in queste ore, in merito al gioco del FantaSanremo ne ho lette di ogni ma, come volevasi dimostrare,l'ha presa con la giusta ...Come è andata la prima serata secondo il giornalista? Beh, sui suoi social: "Gli ascolti ... dando prova oltretutto di grande riconoscenza nei confronti die del Festival. Voto alla ...In occasione della seconda serata del Festival della canzone italiana, Lorena Cesarini, partner di Amadeus sul palco dell'Ariston ... Che paradosso, no? I commenti ricevuti sui social recitano: "Non ...“Cesare è un grande artista, un poeta, scrive in maniera fantastica ed è un grande musicista” ha commentato Amadeus, che ha fornito qualche spunto, pur senza sbilanciarsi: “Questa sera ripercorrerà ...