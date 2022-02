Alunno bocciato | famiglia fa ricorso | “non avete aiutato nostro figlio a superare ansia da pandemia” Per il tribunale bastano le comunicazioni sul rendimento tramite registro elettronico

(Di giovedì 3 febbraio 2022) L’di un Liceo Scientifico non veniva ammesso alla II classe, i genitori si rivolgono al Tar lamentando alcune lacune nell’operato della scuola, specie per non aver comunicato le informazioni sulscolastico. Il Tar ha confermato l’operato e il giudizio di non ammissione della scuola, rilevando che ilè lo strumentoil quale si esplicano i rapporti tra scuola e. Lo ha stabilito il Tar Campania (Sezione IV), nella Sentenza 31 gennaio 2022, n. 636. L'articolo .

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Alunno bocciato

Orizzonte Scuola

Già nella fase cautelare, all'inizio del settembre scorso, il Tar aveva ammesso, con riserva, l'alla classe seconda.E il concetto di continuità didattica " prosegue Pacifico - dovrebbe essere legato allora all'che non potrebbe essere mai. Dai dati dei trasferimenti dell'anno scorso è inoltre emerso ...IL CASO Scuola, le Regioni al governo: «Lasciamo in classe i. Scuola, in Dad con tre positivi. I bambini da 0 a 6 anni, secondo gli orientamenti della cabina, andranno in Dad per cinque giorni se in c ...(ANSA) - AOSTA, 02 FEB - Il Tar della Valle d'Aosta ha annullato il verbale con cui il consiglio di classe di un'istituzione scolastica non aveva ammesso un alunno alla seconda classe della scuola ...