All’Auditorium Due Pini di Roma in scena “La verità folle”

(Di giovedì 3 febbraio 2022)– Far rivivere una grande poetessa attraverso i suoi pensieri. La sua poesia, elaborata in questa nostra versione tra la prosa di un giornalista che intervista l’artista e la lirica delle sue risposte, fatta solo di filosofia. La leggerezza di una “”, inattesa dallo spettatore, ci conduce in un percorso itinerante e doloroso tra conoscenza e riflessione Lo spettacolo come un flashback coglie dalla vita di Alda i punti salienti dei suoi rapporti più stretti dalla famiglia ai suoi amori…all’interno di un allestimento fatto di filamenti come una grande tela di ragno con lei una Penelope persa nel groviglio dei suoi stessi pensieri. Un modo diverso per far conoscere una storia enorme, solo attraverso quel quotidiano che ha generato per Alda la follia …. e per i più vuoto d’esistere. (Il Faro online)