Alex Belli manda un aereo per Delia | ma Soleil reagisce così

Advertising

chiaarasss : #Gfvip6 La verità di Alex Belli: - Diregiovani : Ancora un nuovo tassello nel triangolo più chiacchierato d’Italia. A mettere ancora carne sul fuoco è proprio… - etoilebleu2 : @mrsincoerenza @AXBproduction Ma perfavore tutto ciò vi sembra vero ? Ma dai e tutto f falso da Belli a Delia e So… - Giusy12053168 : RT @FrancescaVenos3: @HESMYLFINELINE Don Basciano è una rivelazione...ma dovevo capirlo già da come affrontò Alex Belli...!!! Sei un person… - GF_diretta : #GrandeFratelloVip #GFVIP arriva un aereo per Delia Duran da parte di Alex Belli, la reazione di Soleil? Indifferen… -

Ultime Notizie dalla rete : Alex Belli

Dai Sanremo vissuti davanti alla tv in famiglia - 'sono i ricordi più', dice Luca - al primo ... Del brano, di Sanremo (e del Fantasanremo), diBaroni e della cover scelta per la serata dei ...Ancora un nuovo tassello nel triangolo più chiacchierato d'Italia. Dopo oltre 4 mesi di Grande Fratello Vip 6 continua la storia infinita tra, Soleil Sorge e Delia Duran. A mettere ancora carne sul fuoco è proprio, che ha deciso di rendere pubblica sui social la lettera scrittagli da Soleil. A chi lo accusa di aver ...Non gli è arrivata questa cosa. Sinceramente non so se lei, che vede questa cosa qui come una cosa che può rovinare tre anni così belli della nostra vita, debba stare insieme a ...Da una parte Alex Belli, sempre più innamorato di entrambe, dall’altra due donne che lo amano e soffrono per il suo non saper scegliere. Soleil Sorge attende ma non sarà la sua seconda scelta, lo ha ...