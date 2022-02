Alessandro di Uomini e Donne, chi è il nuovo pretendente di Ida: età, origini, vita, curiosità (Di giovedì 3 febbraio 2022) Uomini e Donne. Un nuovo cavaliere si è presentato da ieri al programma di Maria De Filippi proprio per Ida. la giornata di Ida non è stata molto semplice nella giornata di ieri, e l’incontro con il nuovo cavaliere ha cambiato tutto. Si chiama Alessandro, e non ha avuto una buona accoglienza da parte di Ida, che quasi sembrava volerlo rigettare. Leggi anche: Ida Platano di Uomini e Donne: chi è, età, lavoro, ex marito, Instagram, figlio, Diego Alessandro di Uomini e Donne: chi è, personalità, lavoro In realtà, poi, l’esterna sembrerebbe essere andata alla grande. Ida ha detto: ”Mi piace, mi fa sorridere”. L’esterna ha cambiato completamente il suo umore. Durante la prima serata c’è già stato qualche bacio, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 3 febbraio 2022). Uncavaliere si è presentato da ieri al programma di Maria De Filippi proprio per Ida. la giornata di Ida non è stata molto semplice nella giornata di ieri, e l’incontro con ilcavaliere ha cambiato tutto. Si chiama, e non ha avuto una buona accoglienza da parte di Ida, che quasi sembrava volerlo rigettare. Leggi anche: Ida Platano di: chi è, età, lavoro, ex marito, Instagram, figlio, Diegodi: chi è, personalità, lavoro In realtà, poi, l’esterna sembrerebbe essere andata alla grande. Ida ha detto: ”Mi piace, mi fa sorridere”. L’esterna ha cambiato completamente il suo umore. Durante la prima serata c’è già stato qualche bacio, ...

