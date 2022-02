Al Senato il record della presidente Casellati: ha “rottamato” l’ennesimo portavoce. È il settimo in quattro anni (Di giovedì 3 febbraio 2022) Avanti il prossimo perché nemmeno l’ultimo è stato capace di trovare l’erba voglio che non cresce nel giardino del re. E qui di una regina si tratta. Maria Elisabetta Alberti Casellati ha rottamato il settimo portavoce: quattro anni alla guida di Palazzo Madama non le son bastati per scovare un professionista coi fiocchi capace di accontentarla. L’ultima vittima, Marco Ventura, è stato costretto a fare gli scatoloni per via della disfatta subita nella corsa che vale una carriera, quella per agguantare il posto sì ambito di Sergio Mattarella. Che per lei si è trasformata in una Waterloo pure dal punto di vista della comunicazione. Ventura, ereditato da Marcello Foa di cui è stato portavoce in Rai, l’ha pagata cara: ora andrà a curare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Avanti il prossimo perché nemmeno l’ultimo è stato capace di trovare l’erba voglio che non cresce nel giardino del re. E qui di una regina si tratta. Maria Elisabetta Albertihailalla guida di Palazzo Madama non le son bastati per scovare un professionista coi fiocchi capace di accontentarla. L’ultima vittima, Marco Ventura, è stato costretto a fare gli scatoloni per viadisfatta subita nella corsa che vale una carriera, quella per agguantare il posto sì ambito di Sergio Mattarella. Che per lei si è trasformata in una Waterloo pure dal punto di vistacomunicazione. Ventura, ereditato da Marcello Foa di cui è statoin Rai, l’ha pagata cara: ora andrà a curare ...

Advertising

StefanoDamico5 : @FedeHorn @Ragiondessere @OoFLXoO @Rankingfullsto2 @fanpage Anomalie in mRNA le hanno notate in tanti. Guarda dott.… - Veronik_974 : @Lega_Senato @IsoradioRai Per dirci cosa? Delle BOLLETTE e dei CARBURANTI alle STELLE ? Dell'INFLAZIONE RECORD? - Veronik_974 : @Lega_Senato Ve li girate proprio tutti? Per dire cosa? Delle BOLLETTE e dei CARBURANTI alle STELLE ? Dell'INFLAZIONE RECORD? - duccio_franci : @Agenzia_Ansa Batteranno il record di Leone, con la combriccola di scansafatiche che abbiamo in parlamento, in senato ed alle regioni. - HerberMax : @sdav1986 Sì, il Senato aveva bloccato Garland “perché c’erano le elezioni” così Trump ha rimpiazzato 3 giudici all… -