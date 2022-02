Al pronto soccorso dell'ospedale di Civitanova arrivano quattro medici militari (Di giovedì 3 febbraio 2022) Civitanova - Sono quattro i medici delle Forze Armate che presteranno servizio al pronto soccorso di Civitanova Marche per sopperire alle necessità del momento. Due di loro, Yaere Verducci e Michele ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 3 febbraio 2022)- Sonoe Forze Armate che presteranno servizio aldiMarche per sopperire alle necessità del momento. Due di loro, Yaere Verducci e Michele ...

Advertising

stanzaselvaggia : Oggi a Milano dei ragazzi pretestavano contro l’alternanza scuola/lavoro dopo la morte di Lorenzo. Hanno lanciato u… - SkyTG24 : Incendio in un alloggio ad Acqui Terme, anziani al pronto soccorso - michelataxistro : RT @Blunaturale: @539th Non ho potuto accompagnare mio padre all'interno del pronto soccorso quando lo hanno ricoverato per un ematoma subc… - Blunaturale : @539th Non ho potuto accompagnare mio padre all'interno del pronto soccorso quando lo hanno ricoverato per un emato… - LucianoRomeo9 : RT @vanabeau: Accessi al Pronto soccorso, all'anno, per tipo di incidente : - incidenti domestici 4 milioni - incidenti stradali 800 mila -… -

Ultime Notizie dalla rete : pronto soccorso Al pronto soccorso dell'ospedale di Civitanova arrivano quattro medici militari CIVITANOVA - Sono quattro i medici delle Forze Armate che presteranno servizio al pronto soccorso di Civitanova Marche per sopperire alle necessità del momento. Due di loro, Yaere Verducci e Michele Battipaglia dell'Aeronautica, sono arrivati ieri e sono già operativi, due invece ...

Servizi sanitari e sociali: apre a Bologna la prima casa di comunità Riducendo quindi gli accessi del pronto soccorso'. L'impostazione della Regione Emilia Romagna e del comune di Bologna è quella di aumentare il controllo e il monitoraggio da remoto . Ma anche di ...

Pronto soccorso di Vimercate, cuochi per combattere lo stress IL GIORNO Automobilista resta ferita in un incidente A causa dell’urto, la Volvo V50 sulla quale la donna viaggiava in direzione di Colle è finita fuori strada e per la conduttrice si è reso necessario l’intervento di un’ambulanza inviata dal 118, che l ...

Scontro auto-scooter, 19 enne a Torrette Sul posto è intervenuto un mezzo della Croce Gialla di Ancona. Una volta stabilizzate le condizioni di salute il 19 enne è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette con ...

CIVITANOVA - Sono quattro i medici delle Forze Armate che presteranno servizio aldi Civitanova Marche per sopperire alle necessità del momento. Due di loro, Yaere Verducci e Michele Battipaglia dell'Aeronautica, sono arrivati ieri e sono già operativi, due invece ...Riducendo quindi gli accessi del'. L'impostazione della Regione Emilia Romagna e del comune di Bologna è quella di aumentare il controllo e il monitoraggio da remoto . Ma anche di ...A causa dell’urto, la Volvo V50 sulla quale la donna viaggiava in direzione di Colle è finita fuori strada e per la conduttrice si è reso necessario l’intervento di un’ambulanza inviata dal 118, che l ...Sul posto è intervenuto un mezzo della Croce Gialla di Ancona. Una volta stabilizzate le condizioni di salute il 19 enne è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette con ...