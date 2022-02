Al Festival delle polemiche la terza serata è di Drusilla, attivista Lgbt+ (Di giovedì 3 febbraio 2022) Dalle accuse di blasfemia per il battesimo di Achille Lauro, alle prese di posizione femministe di Donatella Rettore e Emma, a Checco Zalone anti-omofobia fino al messaggio antirazzista di Cesarini: la politica sale sul palco dell'Ariston Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 3 febbraio 2022) Dalle accuse di blasfemia per il battesimo di Achille Lauro, alle prese di posizione femministe di Donatella Rettore e Emma, a Checco Zalone anti-omofobia fino al messaggio antirazzista di Cesarini: la politica sale sul palco dell'Ariston Segui su affaritaliani.it

Ultime Notizie dalla rete : Festival delle Drusilla Foer, è il suo momento a Sanremo. "Vorrei un Papa donna" ... nativa di Siena, performer e attrice che nella serata di giovedì 3 febbraio sarà co - conduttrice del Festival di Sanremo, sul palco con Amadeus. Drusilla Foer: "Voglio essere la bandiera delle mie ...

Sanremo, serve il tampone per fare il tampone: i dettagli della follia Per entrare nei luoghi del Festival arrivano ad essere necessari non uno, non due ma ben tre ... C'è da augurarsi che questo sia l'atto finale di una delle epoche più bizzarre e folli della società ...

Il festival delle emozioni, grande attesa per Checco Zalone e Laura Pausini RaiNews Vengono da Calcinaia le grafiche del Festival di Sanremo Il 72esimo Festival di Sanremo è entrato nel vivo e continua ad incollare allo schermo più della metà degli italiani. A rendere ancor più scintillante lo show è la grafica che supporta la kermesse ...

Sanremo 2022, la controprogrammazione delle altre reti televisive: cosa andrà in onda la stampa e i media in generale sono impegnati nel seguire con attenzione ogni appuntamento del Festival. Per questo motivo i palinsesti serali delle altre reti vengono stravolti, ma i non amanti ...

