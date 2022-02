Afro Fashion Association e Vogue Italia | insieme per The Unseen Profiles

Advertising

GoldenBackstage : #StellaJean presenta #TheUnseenProfile, la piattaforma di Afro Fashion Association e #VogueItalia per valorizzare i… -

Ultime Notizie dalla rete : Afro Fashion

Vanity Fair.it

Marilena Delli Umuhoza, scrittrice. "Eccellenze Afrodiscendenti: Intervista a Michelle Francine Ngonmo, fondatrice dellaWeek di Milano" realizzata da Andrea Billau con Marilena Delli Umuhoza (scrittrice, fotografa e regista), Michelle Francine Ngonmo (stilista, fondatrice e direttrice diWeek).L'ultima disegnata dal visionario Virgil Abloh , una delle menti più fervide del mondo del... per supportare gli studi di alunni meritevoli di origini black e- americane, in 66 scuole e ...Launched by Afro Fashion Association, The Unseen Profiles intends to favor the introduction of people with multicultural background in the Italian workspace across different industries.Cordero launched her company, Bomba Curls, after working for over ten years to become the dream a reality. Like many Afro-Latinas, Lulu also grew up with the term “pelo malo,” a derogatory expression ...