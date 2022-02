Adolescente accoltellata a morte dopo aver volato dal Canada al Regno Unito per incontrare il nuovo fidanzato

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Una ragazza di 19 anni è stata trovata morta in un condominio dell’Essex: qualcuno le ha tolto la vitail suo lungo viaggio dalper raggiungere il suo ragazzo in Inghilterra Sarebbe un omicidio quello della 19enne Ashley Wadsworth, una ragazza trovata morta,, in un appartamento di un condominio a Chelmsford nell’Essex, L'articolo NewNotizie.it.

