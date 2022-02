Acli Roma: Giornata Spreco, recuperate 267 tonnellate cibo (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma – Nell’ultimo biennio, da gennaio 2020 a dicembre 2021, segnato tragicamente dalla pandemia, le Acli di Roma e provincia grazie al loro progetto “Il cibo che Serve” hanno recuperato e redistribuito 267 tonnellate di cibo (+12% nel 2021 rispetto al 2020), che è stato poi immesso nella rete di realtà solidali che sostiene il progetto, e consegnato a tante famiglie e persone in difficoltà della Capitale e non solo. Questi dati verranno presentati domani, venerdì 4 febbraio 2022, in occasione della 9° Giornata Nazionale di prevenzione dello Spreco alimentari, nel corso di un evento che si terrà presso la Fondazione Enpam, a Roma, in piazza Vittorio Emanuele II 78, dalle ore 10.30 alle 12.30. L’evento è promosso da ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 3 febbraio 2022)– Nell’ultimo biennio, da gennaio 2020 a dicembre 2021, segnato tragicamente dalla pandemia, ledie provincia grazie al loro progetto “Ilche Serve” hanno recuperato e redistribuito 267di(+12% nel 2021 rispetto al 2020), che è stato poi immesso nella rete di realtà solidali che sostiene il progetto, e consegnato a tante famiglie e persone in difficoltà della Capitale e non solo. Questi dati verranno presentati domani, venerdì 4 febbraio 2022, in occasione della 9°Nazionale di prevenzione delloalimentari, nel corso di un evento che si terrà presso la Fondazione Enpam, a, in piazza Vittorio Emanuele II 78, dalle ore 10.30 alle 12.30. L’evento è promosso da ...

