Accordo Regione-Croce Rossa per tamponi rapidi (Di giovedì 3 febbraio 2022) La Regione Campania e la Croce Rossa Italiana hanno firmato un Accordo per l’utilizzo della piattaforma regionale E-Covid Sinfonia. In virtù dell’Accordo, il personale sanitario della Croce Rossa effettuerà i test antigenici rapidi che saranno registrati direttamente sulla piattaforma regionale E-Covid. La Regione Campania ha condiviso con favore la disponibilità, manifestata dal presidente regionale Cri Campania Stefano Tangredi, di supportare gli enti del servizio sanitario regionale attraverso l’effettuazione di tamponi antigenici rapidi e caricamento dei relativi esiti sulla piattaforma regionale. I comitati territoriali della Croce Rossa della Campania ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 3 febbraio 2022) LaCampania e laItaliana hanno firmato unper l’utilizzo della piattaforma regionale E-Covid Sinfonia. In virtù dell’, il personale sanitario dellaeffettuerà i test antigeniciche saranno registrati direttamente sulla piattaforma regionale E-Covid. LaCampania ha condiviso con favore la disponibilità, manifestata dal presidente regionale Cri Campania Stefano Tangredi, di supportare gli enti del servizio sanitario regionale attraverso l’effettuazione diantigenicie caricamento dei relativi esiti sulla piattaforma regionale. I comitati territoriali delladella Campania ...

