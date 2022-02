“Abbattere la burocrazia da Covid” | il monito di Cittadinanzattiva in una lettera indirizzata al Ministro della Salute

Leggi su consumatore

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Laaperta di Cittadinazattiva è stata recapitata anche al Commissario Figliuolo, nell’auspicio che le richieste vengano accolte “Consentire il ritiro dei farmaci antivirali per il trattamento del-19 presso le farmacie di comunità, oltre che presso quelle ospedaliere; semplificare ed uniformare le procedure per il rientro a scuola degli studenti dopo la quarantena, in L'articolo proviene da Consumatore.com.