"A chi si lamenta per gli applausi a Mattarella...". ora è guerra vera: Meloni, mai cosi dura contro Salvini (Di giovedì 3 febbraio 2022) Volano stracci nel centrodestra. Dopo il giuramento di Sergio Mattarella e le parole di Matteo Salvini (in chiaro riferimento a Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia), ecco la replica della leader di FdI: "A chi si lamenta, per giustificare il suo incomprensibile voto a Mattarella, che Fratelli d'Italia oggi ha applaudito al giuramento, chiarisco due cose", scrive su Facebook senza mezzi termini. Quali? Presto detto: "1. Noi rispettiamo le Istituzioni sempre. Una cosa è non sostenere la persona, altra non riconoscere il ruolo che ricopre (grazie ad altri)". "2. Ci sono dei passaggi del discorso di Mattarella che abbiamo condiviso. Quello nel quale ha citato Lorenzo Parelli, studente 18enne morto sul lavoro, quello contro gli scafisti, quello ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Volano stracci nel centrodestra. Dopo il giuramento di Sergioe le parole di Matteo(in chiaro riferimento a Giorgiae Fratelli d'Italia), ecco la replica della leader di FdI: "A chi si, per giustificare il suo incomprensibile voto a, che Fratelli d'Italia oggi ha applaudito al giuramento, chiarisco due cose", scrive su Facebook senza mezzi termini. Quali? Presto detto: "1. Noi rispettiamo le Istituzioni sempre. Una cosa è non sostenere la persona, altra non riconoscere il ruolo che ricopre (grazie ad altri)". "2. Ci sono dei passaggi del discorso diche abbiamo condiviso. Quello nel quale ha citato Lorenzo Parelli, studente 18enne morto sul lavoro, quellogli scafisti, quello ...

