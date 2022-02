50 Special, il testo della canzone di Cesare Cremonini ospite al Festival di Sanremo 2022 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Qual è il testo di 50 Special, la canzone che rese famoso Cesare Cremonini ospite stasera – 3 serata – al Festival di Sanremo 2022? Di seguito il brano completo: Vespe truccate anni ’60 Girano in centro sfiorando i 90 Rosse di fuoco, comincia la danza Di frecce con dietro attaccata una targa Dammi una Special, l’estate che avanza Dammi una Vespa e ti porto in vacanza Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto ai piedi Se hai una Vespa Special che ti toglie i problemi Ma quanto è bello andare in giro per i colli bolognesi Se hai una Vespa Special che ti toglie i problemi E la scuola non va Ma una Vespa, una donna non ho Ho una Vespa, domenica è già E una Vespa mi porterà, mi ... Leggi su fattidigossip (Di giovedì 3 febbraio 2022) Qual è ildi 50, lache rese famosostasera – 3 serata – aldi? Di seguito il brano completo: Vespe truccate anni ’60 Girano in centro sfiorando i 90 Rosse di fuoco, comincia la danza Di frecce con dietro attaccata una targa Dammi una, l’estate che avanza Dammi una Vespa e ti porto in vacanza Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto ai piedi Se hai una Vespache ti toglie i problemi Ma quanto è bello andare in giro per i colli bolognesi Se hai una Vespache ti toglie i problemi E la scuola non va Ma una Vespa, una donna non ho Ho una Vespa, domenica è già E una Vespa mi porterà, mi ...

