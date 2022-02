25 scali ferroviari regionali controllati nell’operazione “Stazioni sicure”

(Di giovedì 3 febbraio 2022) 70 operatori della Poliziaa sono stati impegnati, ieri, sull’intero territorio regionale nella prima giornata di controlli straordinari del 2022denominata “”. 25 glidagli operatori della Polfer nell’arco delle 24 ore e oltre 500 le persone identificate, di cui una indagata, un cittadinostraniero, a Udine, per aver violato l’ordine del Questore di allontanamento dal Territorio Nazionale. ?Due le sanzioni, una a Trieste ed una a Gorizia, elevate per l’inosservanza della normativa anticovid eper la violazione del Regolamento Poliziaa che disciplina il comportamento degli utenti nel mondo del trasporto su rotaia. Continuano, dunque, i servizi straordinari di vigilanza che ...

... inoltre, si è svolta l'operazione denominata 'Rail Safe Day', che ha visto 90 operatori impegnati in un'attività straordinaria di controllo effettuata in oltre una ventina di, ...'E nel frattempo si stanno decidendo tante trasformazioni in città, dallo Stadio agli', osserva Pileri, citando vizi e ambiguità dei documenti di pianificazione urbanistica, 'sempre ...70 operatori della Polizia Ferroviaria sono stati impegnati, ieri, sull’intero territorio regionale nella prima giornata di controlli straordinari del 2022denominata “Stazioni Sicure”. 25 gli scali ...14 stazioni ferroviarie di Sicilia ... San Paolo e Messina Giampilieri. Si tratta degli scali serviti dal sistema di trasporto integrato mediante ticket unico metroferrovia-bus-tram, finanziato ...