Zona rossa, niente restrizioni per i vaccinati: cosa cambia e cosa si può fare, regole super green pass (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Importante novità dal Governo in seguito all'ultima cabina di regia. Arriva la decisione che tutti – o quasi – attendevano, quella che di fatto elimina qualsiasi restrizione legata ai colori delle regioni a chi è in possesso del super green pass: chi ha effettuato la terza dose, o è guarito con due dosi, a partire da lunedì 7 febbraio anche in un eventuale Zona rossa, come del resto in arancione, gialla e bianca, non subirà particolari restrizioni che erano invece in vigore nei mesi precedenti. Si introduce dunque una norma che prevede distinzioni tra vaccinati e non vaccinati in Zona rossa. La decisione del Governo Restano invece le restrizioni per i no vax, che non potranno muoversi dai comuni se ...

