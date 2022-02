Zaniolo-Raspadori: la Juventus pensa al futuro (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Nonostante un mercato invernale davvero ottimo, la dirigenza bianconera non vuole fermarsi. In estate l’idea è quella di portare all’ombra della Mole gli azzurri Zaniolo-Raspadori. Due colpi di prospettiva e soprattutto Made in Italy. Resta da capire il futuro della Joya, ma anche quello di Matthijs de Ligt. Zaniolo-Raspadori per il post Dybala? I due azzurri sono profili molto graditi dalla dirigenza bianconera e sono visti come possibili tasselli su cui costruire le fondamenta della nuova Juventus. Per il romanista ci sono stati già dei contatti, ma bisognerà capire a che cifra la Roma lo lascerà andare via. Ad avvalorare la pista Zaniolo ci sono anche le parole espresse dal presidente giallorosso Pinto. Il contratto del giocatore scadrà nel 2024. Inoltre il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Nonostante un mercato invernale davvero ottimo, la dirigenza bianconera non vuole fermarsi. In estate l’idea è quella di portare all’ombra della Mole gli azzurri. Due colpi di prospettiva e soprattutto Made in Italy. Resta da capire ildella Joya, ma anche quello di Matthijs de Ligt.per il post Dybala? I due azzurri sono profili molto graditi dalla dirigenza bianconera e sono visti come possibili tasselli su cui costruire le fondamenta della nuova. Per il romanista ci sono stati già dei contatti, ma bisognerà capire a che cifra la Roma lo lascerà andare via. Ad avvalorare la pistaci sono anche le parole espresse dal presidente giallorosso Pinto. Il contratto del giocatore scadrà nel 2024. Inoltre il ...

bergomifabio : #Bremer fortissimo, su di lui ho 2 #fonti, una contraria totalmente all'altra: #Inter o #Spagna. #Zaniolo ama la Sp… - zarathustrah_ : RT @Kulusecsi: Si lamentano di Dybala che è fragile e poi vogliono zaniolo che si è fatto 2 volte il crociato. Con la differenza che uno al… - NazziEnrico : @KSport24 La discussione non è “zaniolo meglio di dybala”, il fatto è che se va via dybala e prendi zaniolo e raspadori fai un bel colpo - ILOVEMKXY : ???? Pioli Mike|Cragno|Plizzari Theo|Fode Fikayo|Kjaer|Botman|Hairlongnoli Davide|Pierre|Florenzi Sandro|Isma|R… - Fprime86 : RT @AJGNewsOfficial: ?????? #Raspadori e #Zaniolo sono idee concrete nel caso in cui dovesse saltare il rinnovo con Paulo #Dybala. Ad oggi, la… -