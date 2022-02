Zaniolo lascia la Roma a giugno? Juventus all’assalto: pronta offerta monstre (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Terminato il mercato invernale, la Juventus vuole già pensare alla prossima sessione. Pronto l’assalto ad un vecchio pallino. La Juventus non molla Zaniolo; le parole di Thiago Pinto hanno riaperto la speranza di vedere il talento giallorosso in maglia bianconera. I prossimi mesi si preannunciano decisivi per il futuro dell’esterno azzurro. E se il primo colpo della Juventus, per la prossima stagione, fosse Zaniolo? Thiago Pinto, general manager giallorosso, non ha voluto rispondere alla domanda sulla situazione contrattuale dell’attaccante azzurro. Diletta Leotta, la gonna è cortissima: ecco cosa succede se zoomi la foto Il silenzio ha attirato l’attenzione della Juventus che non ha mai nascosto l’interesse per il classe. Zaniolo sarebbe il giocatore perfetto per il ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Terminato il mercato invernale, lavuole già pensare alla prossima sessione. Pronto l’assalto ad un vecchio pallino. Lanon molla; le parole di Thiago Pinto hanno riaperto la speranza di vedere il talento giallorosso in maglia bianconera. I prossimi mesi si preannunciano decisivi per il futuro dell’esterno azzurro. E se il primo colpo della, per la prossima stagione, fosse? Thiago Pinto, general manager giallorosso, non ha voluto rispondere alla domanda sulla situazione contrattuale dell’attaccante azzurro. Diletta Leotta, la gonna è cortissima: ecco cosa succede se zoomi la foto Il silenzio ha attirato l’attenzione dellache non ha mai nascosto l’interesse per il classe.sarebbe il giocatore perfetto per il ...

