WWE | Ottimi ascolti per la puntata di RAW post Royal Rumble

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Lunedì notte è andato in onda lo show di Raw. Lo show ha visto Brock Lesnar scegliere il proprio avversario per Wrestlemania oltre a una serie di match di qualificazione per Elimination Chamber. Inoltre c’è stata anche la presenza a sorpresa di Lita che ha deciso di sfidare Becky Linch in un match titolato per il PPV in Arabia Saudita. Record diper il 2022 Secondo Brandon Thurston del Wrestlenomics, l’episodio di Raw del 31 gennaio ha totalizzato 1.87 milioni di telespettatori con uno 0.47 nella fascia demografica 18/47, in rialzo rispetto alladella scorsa settimana che aveva totalizzato 1.76 milioni di telespettatori con uno 0.46 nella fascia demografica di riferimento. L’episodio in questione ha inoltre totalizzato un record per il 2022 sia per quanto ...

I lottatori sono liberi di esibirsi anche per altre federazioni, non ci sono esclusive, mentre in... "Modalità Dio". 0 min read. Roman Reigns è stato uno dei protagonisti della Royal Rumble, prima ha lottato un grande match contro Rollins, che ha perso per squalifica (ha conservato il titolo Universale). Come sappiamo Roman Reigns ha perso il match contro Seth Rollins per squalifica, conservando il titolo Universale ma perdendo l'imbattibilità in PPV che durava appunto da oltre due anni, più precisame ...