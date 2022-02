Advertising

WWE_Ufficiale : .@WWERollins ha parlato con @TomsHWItalia di come si sta preparando per #RoyalRumble e tanto altro ancora! Non perd… - Zona_Wrestling : #WWE WWE: La Royal Rumble del prossimo anno ci riserverà delle sorprese? - - Zona_Wrestling : #WWE Booker T: 'Seth Rollins è stato un babyface grandioso a Royal Rumble' - - TSOWrestling : Buco nell'acqua per la #WWE, che ora punta a rifarsi con la rissa reale del 2023! #TSOW // #TSOS // #RoyalRumble - SpazioWrestling : Voi cosa ne pensate? #WWE #RoyalRumble -

Ultime Notizie dalla rete : WWE Royal

Visual Concepts e 2K Sports sono tornate a mostrare2K22 durante laRumble 2022, svelando il primo trailer del gameplay e confermando tutte le edizioni del gioco disponibili al lancio. Come previsto, i leak di metà gennaio si sono rivelati ...La scorsa notte in quel di Saint Louis (Missouri) presso il The Dome at America's Center si è tenuto il primo Pay - Per - View del 2022 firmato, ovveroRumble ( cliccate qui per scoprire i risultati), che ha sancito i vincitori della rissa reale maschile e femminile per un posto nel main event di WrestleMania 38 , ma non solo. Come ..."This is the first year they had the Royal Rumble that I have been back in ... it's a ray of sunshine and fun stuff." He then joked WWE "wish" he could've been in the match. The 30-man bout ...A notable WWE figure has reportedly been “quietly” let go from the company following last month’s Royal Rumble. Shane McMahon, the 52-year-old son of Vince McMahon, is reportedly out of the WWE.