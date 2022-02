WWE | Asuka non era presente alla Rumble perché giudicata non pronta fisicamente

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) La WWE può aver portato un sacco di ex-performer per la Royalfemminile, ciò non significa che la compagnia sia riuscita a soddisfare le aspettative dei fan. Siache Kairi Sane ad esempio, non sono apparse all’evento nonostante la federazione avesse pianificato che si presentassero. La giapponese era fortemente annunciata per la partecipazione al Women’s Royalmatch di quest’anno. La star nipponica manca on-screen da luglio 2021 a causa di un infortunio. La Sane, invece, ha avuto il suo ultimo match nel 2020. Voci di corridoio Secondo rumor, la WWE aveva pensato di portare le due per il match a eliminazione, ma ha rinunciatoha ritenuto che una non fosseadatta mentre l’altra era difficilmente inseribile, quindi si è provveduto a coinvolgere altri ...

