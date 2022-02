Whoopi Goldberg sospesa da Abc per la battuta sull’Olocausto che «non riguarda la razza» – Il video (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La rete tv Abc News ha sospeso l’attrice afroamericana Whoopi Goldberg, conduttrice di “The View”, per due settimane dopo le critiche suscitate dalla sua affermazione che l’Olocausto «non riguarda la razza». Lo ha annunciato il presidente del network Kim Godwin, definendo le sue dichiarazioni sbagliate e offensive: «Se da un lato Whoopi ha chiesto scusa, dall’altra le ho chiesto di prendere tempo per riflettere e imparare in merito all’impatto dei suoi commenti», ha detto Godwin sottolineando che «l’intera organizzazione di Abc News è in solidarietà con i nostri colleghi, amici, famigliari e comunità ebraiche». Durante “The View” Goldberg ha detto precisamente che l’Olocausto «non aveva nulla a che vedere con la razza», ma è stato “solo” un episodio di «disumanità ... Leggi su open.online (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La rete tv Abc News ha sospeso l’attrice afroamericana, conduttrice di “The View”, per due settimane dopo le critiche suscitate dalla sua affermazione che l’Olocausto «nonla». Lo ha annunciato il presidente del network Kim Godwin, definendo le sue dichiarazioni sbagliate e offensive: «Se da un latoha chiesto scusa, dall’altra le ho chiesto di prendere tempo per riflettere e imparare in merito all’impatto dei suoi commenti», ha detto Godwin sottolineando che «l’intera organizzazione di Abc News è in solidarietà con i nostri colleghi, amici, famigliari e comunità ebraiche». Durante “The View”ha detto precisamente che l’Olocausto «non aveva nulla a che vedere con la», ma è stato “solo” un episodio di «disumanità ...

