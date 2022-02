Whoopi Goldberg, sospesa da Abc News per le sue affermazioni sull’Olocausto: non fu razzismo (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’Abc News ha sospeso Whoopi Goldberg dopo le sue affermazioni sulla Shoah. L’attrice premio Oscar, nonostante le scuse, non potrà partecipare per due settimane alla trasmissione The View, dove è fra le conduttrici in qualità di moderatrice dal 2007. Il presidente dell’emittente televisiva americana Kim Godwin ha comunicato che sospenderà “con effetto immediato Whoopi Goldberg per due settimane per i suoi commenti “sbagliati e offensivi”, per le sue dichiarazioni secondo le quali “il genocidio nazista degli ebrei non riguardava la razza”. LEGGI ANCHE Atto d'accusa di un sociologo: regime contro i bianchi non pentiti. Per loro pena di morte sociale La cancel culture se la prende con la matematica: ci sono pochi neri. Klainerman: peggio di Stalin “L’intera organizzazione di Abc ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’Abcha sospesodopo le suesulla Shoah. L’attrice premio Oscar, nonostante le scuse, non potrà partecipare per due settimane alla trasmissione The View, dove è fra le conduttrici in qualità di moderatrice dal 2007. Il presidente dell’emittente televisiva americana Kim Godwin ha comunicato che sospenderà “con effetto immediatoper due settimane per i suoi commenti “sbagliati e offensivi”, per le sue dichiarazioni secondo le quali “il genocidio nazista degli ebrei non riguardava la razza”. LEGGI ANCHE Atto d'accusa di un sociologo: regime contro i bianchi non pentiti. Per loro pena di morte sociale La cancel culture se la prende con la matematica: ci sono pochi neri. Klainerman: peggio di Stalin “L’intera organizzazione di Abc ...

