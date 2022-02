Whoopi Goldberg sospesa da Abc News per la frase sull’Olocausto che “non riguarda la razza” | VIDEO (Di mercoledì 2 febbraio 2022) sospesa da Abc News per due settimane Whoopi Goldberg, la popolare attrice afroamericana ospite di “The View”, dopo le critiche ricevute per una frase sull’Olocausto: “Non riguarda la razza, ma la disumanità degli uomini contro altri uomini”. Nel programma si parlava del divieto da parte di una scuola del Tennessee di far leggere agli studenti “Maus”, una graphic novel in cui si racconta lo sterminio nazista parlando degli ebrei come topi e i nazisti come gatti. BREAKING: Whoopi Goldberg SUSPENDED from The View for 2 weeks after bizarre rant on air claiming “the Holocaust isn’t about race” pic.twitter.com/FKsqjiJbfa — Benny (@bennyjohnson) February 2, 2022 Whoopi Goldberg ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022)da Abcper due settimane, la popolare attrice afroamericana ospite di “The View”, dopo le critiche ricevute per una: “Nonla, ma la disumanità degli uomini contro altri uomini”. Nel programma si parlava del divieto da parte di una scuola del Tennessee di far leggere agli studenti “Maus”, una graphic novel in cui si racconta lo sterminio nazista parlando degli ebrei come topi e i nazisti come gatti. BREAKING:SUSPENDED from The View for 2 weeks after bizarre rant on air claiming “the Holocaust isn’t about race” pic.twitter.com/FKsqjiJbfa — Benny (@bennyjohnson) February 2, 2022...

