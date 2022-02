Whoopi Goldberg: “Olocausto non riguarda razza”. Abc la sospende (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – L’Abc News ha sospeso Whoopi Goldberg dopo le sue affermazioni sulla Shoah. L’attrice premio Oscar, nonostante le scuse, non potrà partecipare per due settimane alla trasmissione The View, dove è fra le conduttrici in qualità di moderatrice dal 2007. Il presidente dell’emittente televisiva americana Kim Godwin ha comunicato che sospenderà “con effetto immediato Whoopi Goldberg per due settimane per i suoi commenti “sbagliati e offensivi”, per le sue dichiarazioni secondo le quali “il genocidio nazista degli ebrei non riguardava la razza”. “L’intera organizzazione di Abc News – ha aggiunto Godwin – è solidale con i nostri colleghi ebrei, amici, familiari e comunità. Queste decisioni non sono mai facili, ma necessarie. Lavoriamo in maniera inclusiva, ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – L’Abc News ha sospesodopo le sue affermazioni sulla Shoah. L’attrice premio Oscar, nonostante le scuse, non potrà partecipare per due settimane alla trasmissione The View, dove è fra le conduttrici in qualità di moderatrice dal 2007. Il presidente dell’emittente televisiva americana Kim Godwin ha comunicato cherà “con effetto immediatoper due settimane per i suoi commenti “sbagliati e offensivi”, per le sue dichiarazioni secondo le quali “il genocidio nazista degli ebrei nonva la”. “L’intera organizzazione di Abc News – ha aggiunto Godwin – è solidale con i nostri colleghi ebrei, amici, familiari e comunità. Queste decisioni non sono mai facili, ma necessarie. Lavoriamo in maniera inclusiva, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Abc News ha sospeso la popolare attrice afroamericana Whoopi Goldberg, conduttrice di 'The View', per due settimane… - Corriere : Bufera su Whoopi Goldberg: «L’Olocausto non riguarda razza» e la Abc la sospende 15 giorni - andfranchini : 'Olocausto non riguarda la razza', Abc sospende Whoopi Goldberg - Ultima Ora - pl1952 : “La razza non c’entra con l'Olocausto”: Whoopi Goldberg oltraggia la Shoah. L'Abc la sospende dalla conduzione… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Abc News ha sospeso la popolare attrice afroamericana Whoopi Goldberg, conduttrice di 'The View', per due settimane dopo… -