Advertising

tvzoomitalia : Warner + Discovery + Hbo: ecco i piani del supercolosso Tv @WarnerMedia @HBO @hbomax @DiscoveryItalia - cannedcat : Altri competitor nello streaming - comunica_rp : Warner Bros Discovery nuovo colosso dello streaming. Guanto di sfida a Netflix e Disney - StartComNews : Warner Bros Discovery nuovo colosso dello streaming. Guanto di sfida a Netflix e Disney - ImpieriFilippo2 : RT @Claplaz: Rimborsi a Tim; costi per call center da realizzare; ricavi pubblicitari in forse xché le audience vanno misurate da Auditel e… -

Ultime Notizie dalla rete : Warner Discovery

... seguita da Disney (179 milioni) eMedia (69 milioni). La pandemia ha accelerato il ... Continuano a brillare per redditività:(12,8%) e Walt Disney (10,4%). Per l'intero 2021 si stima ...... seguita da Disney (179 milioni) eMedia (69 milioni). La pandemia ha accelerato il ... Continuano a brillare per redditività:(12,8%) e Walt Disney (10,4%). Per l'intero 2021 si ...Per Sky lo è stato altrettanto, visto che le produzioni Hbo (ma c’è anche Warner Bros.), sono fra le migliori qualitativamente a livello internazionale. La strategia di Discovery L’incognita maggiore ...Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD), on a fully diluted basis. Existing Discovery shareholders will own approximately 29% of the new company on a fully diluted basis. Commenting on the development, ...