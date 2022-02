Walter Sabatini ricorda Zamparini: “Mi ha forgiato per la Roma. Pianse per Pastore” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) “Grazie a lui, ai suoi comportamenti, ho imparato l’arte della prepotenza. Credeva e voleva credere di essere il presidente di una grande squadra, aveva le stesse prerogative di quelli di Inter e Milan. Per me è stato un elemento guida nella vita, anche se non ci sentivamo mi dispiace infinitamente, lo consideravo testimone del mio tempo”. L’attuale ds della Salernitana, Walter Sabatini in un’intervista a Repubblica ricorda così Maurizio Zamparini, ex presidente del Palermo, scomparso ieri all’età di 80 anni. Sul periodo condiviso a Palermo: “Era capace di convincermi a prendere un allenatore che non volevo e poi cacciarlo quando lo avrei tenuto. Con lui le cose funzionavano così. Ma è stato un grande presidente: solo grazie a lui sono diventato fruibile per la Roma, non avrei saputo affrontare la ... Leggi su sportface (Di mercoledì 2 febbraio 2022) “Grazie a lui, ai suoi comportamenti, ho imparato l’arte della prepotenza. Credeva e voleva credere di essere il presidente di una grande squadra, aveva le stesse prerogative di quelli di Inter e Milan. Per me è stato un elemento guida nella vita, anche se non ci sentivamo mi dispiace infinitamente, lo consideravo testimone del mio tempo”. L’attuale ds della Salernitana,in un’intervista a Repubblicacosì Maurizio, ex presidente del Palermo, scomparso ieri all’età di 80 anni. Sul periodo condiviso a Palermo: “Era capace di convincermi a prendere un allenatore che non volevo e poi cacciarlo quando lo avrei tenuto. Con lui le cose funzionavano così. Ma è stato un grande presidente: solo grazie a lui sono diventato fruibile per la, non avrei saputo affrontare la ...

