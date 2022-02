Volley | SuperLega | Perugia allunga in testa | Civitanova batte Trento al tie-break nel big-match

Leggi su oasport

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Oggi si sono giocati due recuperi della, il massimo campionato italiano dimaschile. In campo le prime tre della classe, che hanno regalato grande spettacolo.ha sconfitto Taranto per 3-0 (25-17; 25-23; 25-23) nell’incontro valido per la 17ma giornata, faticando più del previsto nel secondo e nel terzo set: i Block Devils hanno dovuto rimontare dal 16-19 nella seconda frazione e si sono trovati sul 23-23 prima del micidiale uno-due finale, nel terzo parziale si sono fatti clamorosamente recuperare dal 23-19 prima di riuscire a fare festa. Prestazione di rilievo da parte dell’opposto Kamil Rychlicki (17 punti) e dello schiacciatore Wilfredo Leon (14 punti), supportato di banda da Matt Anderson (8). Solita regia impeccabile di Simone Giannelli, che ha lanciato anche il centrale Sebastian Solé (8). Alla compagine ...